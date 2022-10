Plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - Thiago Lontra / Divulgação

Publicado 12/10/2022 09:00

A próxima legislatura da Assembleia mal foi eleita e já tem mudanças à vista. É que, dos 70 consagrados pelas urnas, nove conquistaram o gabinete graças a legendas que não atingiram a cláusula de barreira. Ou seja: não obtiveram o número mínimo de votos ou deputados federais para continuarem a ter direito ao fundo partidário e tempo de TV. Para não perderem as benesses, as agremiações conversam sobre fusões — justamente um dos casos em que parlamentares podem se desfiliar sem incorrer em infidelidade. Da turma que poderá ter sinal verde para mudar de canoa, quatro nunca tiveram mandato na Alerj. Entre os atuais deputados, estão nomes como Chico Machado (SDD), Rodrigo Amorim (PTB) e Léo Vieira — que se elegeu sem um centavo do PSC.





Possível passe livre na Câmara do Rio

Palácio Pedro Ernesto recebeu iluminação especial em apoio ao Setembro Amarelo - Divulgação

A licença para mudar de time sem esperar pela janela partidária pode atingir também a Câmara do Rio, na hipótese de os neonanicos se abraçarem. O caso dos vereadores, no entanto, não tem jurisprudência consolidada — afinal, foram eleitos no pleito anterior. Os que podem passar a ser alvo de assédio das legendas maiores são Felipe Boró (Patri), Jair da Mendes Gomes (PROS), Marcelo Diniz (SDD), Luiz Ramos Filho (PMN), João Ricardo (PSC) e Rosa Fernandes (PSC).

Picadinho

O curso Formação Análise de Dados, para jovens com mais de 18 anos e em vulnerabilidade social, está com inscrições gratuitas no site do Senac até dia 28 de novembro.

A Cinemateca do MAM Rio apresenta, durante outubro, uma retrospectiva em homenagem ao francês Jean-Luc Godard. A mostra incita o público a ver e pensar seus filmes.

Sesc RJ abre edital de R$ 690 mil para seleção de projetos de dança protagonizados por artistas negros. Espetáculos vão compor a programação do Sesc EntreDança.