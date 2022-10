Sobe para 1.420 urnas substituídas em todo o país - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 13/10/2022 09:00

Depois de analisar as movimentações pré-eleitorais da turma da Baixada, que já rendeu um primeiro dossiê, o Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada (LAPPCOM, parceria da UFRJ e UFRRJ) agora se debruça sobre os resultados das urnas. Uma das descobertas preliminares (parte do segundo dossiê) é que a região, que concentra quase 20% do eleitorado fluminense, vota nos seus: cerca de 22% da bancada estadual e 23% da federal têm fortes relações com a área. Aliás, nessa última turma, estão quatro dos dez mais votados, todos acima da marca dos 100 mil: Daniela do Waguinho (União), Dr. Luizinho (PP), Lindbergh Farias (PT) e Gutemberg Reis (MDB). A conta exclui Hélio Lopes (PL) — que, afinal, não se pautou pela política local.

Apelo à autoestima como arma de engajamento político

É bem comum ouvir que um discurso fala apenas à bolha do candidato — e, portanto, não ampliaria o eleitorado. Mas a turma do marketing político discorda. Uma discussão em voga é sobre a autoestima: ao se sentirem reconhecidos, os fãs se animam para buscar votos... fora da bolha.

Picadinho

Por meio do Projeto Mude 1 Hábito, a Unimed-Rio promove aulas gratuitas de yoga para os moradores da Rocinha, aos sábados, às 10h, até 3 de dezembro.

O Instituto Unidas Para Sempre vai realizar um bazar beneficente para pacientes de câncer, sábado, em Nova Iguaçu. A arrecadação vai ser revertida para a compra de cestas básicas.

No mês de outubro o BNI Fiduciam, um grupo de network do Rio de Janeiro, passou a ser dirigido por mulheres. A presidência foi assumida por Juliana Cavalcanti.