Publicado 14/10/2022 07:00

Dono da segunda maior votação da Costa Verde, o empresário Luiz Claudio Ribeiro, ex-secretário de Finanças de Mangaratiba, está bem animado com a possibilidade de conseguir seu lugar ao sol da Carioca. É que o vice-presidente da Mocidade Independente ficou com a primeira suplência do PSD na Alerj — logo à frente de Sérgio Fernandes. E o cacique do partido, Eduardo Paes, é grato por todo o trabalho feito pela madrinha de Sérgio, a vereadora Rosa Fernandes.