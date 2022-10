Câmara dos Deputados - DIVULGAÇÃO

Câmara dos Deputados DIVULGAÇÃO

Publicado 15/10/2022 09:00

O futuro de vários partidos que não atingiram a cláusula de barreira nas eleições deste ano passa pelo Rio de Janeiro. Afinal, os presidentes nacionais de várias siglas afetadas pela regra para diminuir a fragmentação são do Rio — como o PSC de Pastor Everaldo, e o PTB de Marcus Vinícius. As duas inclusive já andaram conversando entre si e com outras agremiações também no mercado, em busca de uma fusão que garanta participação no Fundo Partidário e no rateio do tempo de TV. Ambas, no entanto, têm pontos que as desvalorizam nas negociações. O líder dos sociais cristãos resiste em abrir mão do poder, e, inicialmente, só aceitava ceder as regionais. No caso do PTB, a desvantagem vem das dívidas — e dos rumos erráticos dos últimos tempos.





Picadinho

A exposição "Niterói na Década do Oceano", no Caminho Niemeyer, contará com um posto de doação de sangue do HemoRio, neste sábado.

As médicas Sabrina Chagas e Maria Júlia Calas promovem evento gratuito sobre câncer de mama neste sábado, às 9h, no Teatro Riachuelo, Centro do Rio.

Questões do universo feminino através da arte da palhaçaria estão no espetáculo "Charme", com sessões gratuitas neste sábado, na Praça Xavier de Brito, na Tijuca.