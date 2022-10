O candidato Jair Bolsonaro faz comício de campanha para presidência junto ao Governador do Rio de Janeiro Claudio Castro e o ex-prefeito de Caxias Washington Reis em Duque de Caxias, nesta sexta-feira (14). - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 15/10/2022 07:00

Não é à toa que o palanque de Jair Bolsonaro (PL) ontem, em Duque de Caxias, chegou a tremer. A quantidade de pessoas querendo aparecer ao lado do presidente — incluindo vários defenestrados pelas urnas em 2022 — não estava no gibi. Quem garantiu uma visão privilegiada foram Clarissa Garotinho, ladeada pelos anfitriões da família Reis, e Daniel Silveira. Já Soraya Santos, reeleita com 130 mil votos, teve lugar de honra: ocupou o microfone.