A deputada Alana Passos - Júlia Passos / Alerj

Publicado 14/10/2022 13:00

Os 39 mil votos de Alana Passos não foram suficientes para a bolsonarista renovar o gabinete na Alerj — pelo PTB. Caso a paraquedista tivesse ficado no União — partido com o qual chegou a assinar — a reeleição teria vindo. Último dos titulares do partido 44, Filipe Soares teve 37 mil votos.