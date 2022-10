O Palácio Pedro Ernesto é a sede da Câmara do Rio - Foto: Divulgação / Câmara de Vereadores do Rio

Publicado 15/10/2022 13:00

A Câmara do Rio quer partir para o recesso de fim de ano sem a pendência de ter que se reencontrar em 2 de janeiro só para eleger a mesa diretora. Há na Casa um projeto alterando a Lei Orgânica do Município para que a votação possa ocorrer em 15 de dezembro — junto com a LOA.