O deputado Luiz Paulo (PSD) é o presidente da CPI da Dívida AtivaJulia Passos / Alerj

Publicado 18/10/2022 10:00

A avaliação que o deputado Luiz Paulo (PSD) fará hoje à LOA de 2023 na Comissão de Orçamento não é das melhores. Ao examinar o projeto do governo, ele notou uma queda de R$ 5 bilhões na previsão de arrecadação em relação à LDO — por causa do corte no ICMS em itens como combustíveis, luz elétrica e gás.