Manifestação contra intolerância religiosa - Divulgação

Publicado 18/10/2022 16:51

A Universidade Federal Fluminense (UFF) vai abrir as portas para discutir um assunto que ficou em alta durante as eleições: o racismo religioso. Nesta quarta-feira (19), o evento “Mobilizar, resistir e lutar” vai explorar as intersecções entre ciência, política e religião, abordando temas como educação, espaço público e as manifestações religiosas.

Os debates são organizados pelo grupo de pesquisa Ginga UFF, da professora Ana Paula Miranda, que produziu um relatório sobre intolerância religiosa já mencionado pela coluna — o documento conclui que as agressões contra os povos de axé se agravaram com os anos.