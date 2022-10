Prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa (PP), conhecido como Alan Bombeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2022 13:00

O VAR entrou em campo em Mangaratiba para apitar a disputa entre o prefeito, Alan Bombeiro, e a Câmara. O Legislativo tentou emplacar um novo afastamento do alcaide, mas a Justiça concedeu uma liminar determinando a suspensão do processo. O Legislativo abriu uma Comissão Processante contra o chefe do Executivo por causa do atraso na concessão de reajuste para os servidores. No entanto, a decisão da Vara Única da Comarca considera não haver justa causa.