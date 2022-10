Palácio da Cidade foi o cenário do encontro de Eduardo Paes com a base na Câmara - Agência O Dia

Publicado 19/10/2022 09:00

O almoço de Eduardo Paes com a sua base, ontem, no Palácio da Cidade, mais parecia um rodízio. Porém, em vez das carnes, o que se viu em sucessão foram os projetos de interesse da administração. Isso porque, da semana que vem até o fatídico 15 de dezembro, quando deve ser votada a LOA, há apenas 15 sessões previstas — descontados os feriados e as quartas-feiras, quando não há propostas do governo na pauta. Sem falar na Copa do Mundo e em todas as emendas que certamente serão apresentadas ao Plano Diretor. Um prato amargo que o prefeito quer ver sendo encarado ainda este ano é a discussão da escala da Guarda Municipal, reduzida na gestão Crivella. Para adoçar a boca dos nobres, Paes ofereceu a redução de ISS ao setor de franchising.

Picadinho

A advogada Ana Tereza Basílio dará palestra sobre o Outubro Rosa, nesta quinta-feira, na OAB de Macaé.

Amanhã, a Sefaz-RJ realiza uma uma audiência pública às 14h sobre as regras de responsabilização dos marketplaces na emissão de notas fiscais em transações digitais.

O diretor Eliano Lettieri ministrará hoje e sexta-feira a oficina "Estudos Teatrais - entre o textual e o cênico", com inscrições gratuitas pela plataforma da Sympla.