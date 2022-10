Ordem do Mérito Cultural Carioca - Divulgação

Publicado 19/10/2022 17:08

Terminam nesta quarta-feira (19) as inscrições com indicações de nomes para a Ordem do Mérito Cultural Carioca 2022, a serem enviadas à Secretaria Municipal de Cultura. A mais alta condecoração da cidade nesse segmento será entregue em 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura.

Vale lembrar que, no ano passado, os votos ultrapassaram 2,8 mil — foram mais de 600 nomes, instituições ou coletivos indicados pela população para receber a Medalha São Sebastião junto com um certificado. As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/inscricaoOMCC