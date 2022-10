Transmissão ao vivo CPI da Dívida Pública - Divulgação

Transmissão ao vivo CPI da Dívida PúblicaDivulgação

Publicado 20/10/2022 15:53 | Atualizado 20/10/2022 19:07

Pintou um desconforto no final do encontro para discutir a CPI da Dívida Pública, realizado nesta quinta-feira (20). É que o relator, deputado Rodrigo Amorim (PTB), chegou faltando vinte minutos para o final da sessão e alegou que estava acompanhando de modo online. Depois de presidir toda a audiência, o deputado Luiz Paulo (PSD) retomou o que foi dito, mas alfinetou: “Tenho uma profunda discordância. Uma CPI desta envergadura ou se está de presente pessoalmente ou falta".



Uma das conclusões mais importantes da comissão é que a dívida do Rio de Janeiro poderia ser muito menor caso fosse calculada pelo IPCA e, não, pelos juros que são atualmente cobrados. A economia ficaria em torno de R$ 80 bilhões para o estado.

Em nota, o deputado Rodrigo Amorim afirma que a chegada dele em um momento posterior já estava prevista, "em virtude de ter recebido do Presidente da Alerj um pedido para que presidisse, no mesmo horário, a reunião do LegislAqui. Fato registrado pelo próprio Luiz Paulo durante a sessão da CPI.



Quanto ao que disse o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, estava manifestando sua insatisfação com episódio ocorrido em outra comissão, a de Orçamento, onde os votos da LOA foram dados majoritariamente online".