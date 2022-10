Rogério Lisboa participa de ato em Nova Iguaçu com Michelle Bolsonaro - Reprodução / Redes sociais

Rogério Lisboa participa de ato em Nova Iguaçu com Michelle BolsonaroReprodução / Redes sociais

Publicado 21/10/2022 09:00

A entrada do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), na campanha de Jair Bolsonaro (PL) na reta final teve o dedo do filho mais velho do presidente. Foi após um telefonema do senador Flávio Bolsonaro que o alcaide — que vinha sendo pressionado por um posicionamento — decidiu declarar o apoio. E foi além: ontem, no ato para receber a primeira-dama, ele subiu ao palco para pedir votos e ainda se comprometeu a organizar uma carreata na semana que vem. Mas não foi apenas a gratidão ou os belos olhos do Zero Um que fizeram a diferença. Lisboa terá muito mais dificuldade em fazer o sucessor, em 2024, se Lula sair vitorioso no próximo dia 30. Uma eleição do petista vai forrar as empadas de Lindbergh Farias, André Ceciliano e Waguinho.

Picadinho

O Colégio Franco-Brasileiro, de Laranjeiras, é o mais novo patrocinador do time de vôlei feminino do Fluminense

Jorge Jaber faz palestra sobre "Comorbidades em pacientes psiquiátricos e dependentes químicos" no curso gratuito de Formação de Terapeutas amanhã, às 14h, em sua clínica.

Hoje, a partir das 18h, será realizado o lançamento do programa PodVê, apresentado pela deputada eleita Verônica Lima e Jota Marques.