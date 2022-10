Museu do Amanhã - Divulgação

Museu do AmanhãDivulgação

Publicado 21/10/2022 13:00

O Museu do Amanhã reúne hoje representantes de 14 municípios fluminenses para assinar a Carta Brasileira pela Igualdade Racial, uma ação da prefeitura carioca. O documento estabelece um compromisso: desenvolver políticas públicas a partir do antirracismo para grupos minoritários.

O documento é resultado das primeiras ações desenvolvidas pela Rede de Cidades Antirracistas criada pela Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial em junho deste ano. A Rede é parte do Circuito Urbano da ONU Habitat 2022.

As cidades participantes são, além do Rio: Paraty, São João da Barra, Nova Iguaçu, Quissamã, Arraial do Cabo, Macaé, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Volta redonda, Quatis, Niterói, Mangaratiba e Magé.