Daniel Soranz e Dr. Luizinho foram os mais votados nos respectivos partidosFotos de Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2022 09:00

A vacinação contra a Covid-19 rendeu dividendos eleitorais no Rio de Janeiro. Tanto o renomeado secretário municipal de Saúde Daniel Soranz (PSD) como o ex-secretário da pasta estadual correspondente Dr. Luizinho (PP) apostaram no tema em suas campanhas. Um como o responsável pela imunização na capital, e o outro como presidente da comissão de enfrentamento à pandemia em Brasília, os dois receberam, juntos, quase 290 mil votos — e sagraram-se, cada um, como o federal mais popular do próprio partido. Apesar disso, a turma da futurologia política aposta que nem um nem outro cumpre o mandato completo. Os nomes de ambos circulam como ministeriáveis — no caso de uma vitória de Lula (PT), ou de Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

Picadinho

A Casa da Mulher Carioca Elza Soares, em Padre Miguel, vai ser inaugurada pela prefeitura e pela secretaria da Mulher na próxima quarta-feira (26).

O secretário estadual de Turismo, Sávio Neves, será o único homem a palestrar, segunda-feira, no Simpósio Mulheres Empreendedoras, na OAB-RJ.

Amanhã, a vice-prefeita de Paris, Audrey Pulvar, vai estar com o presidente da Comlurb, Flávio Lopes, para conhecer os projetos de sustentabilidade da companhia.