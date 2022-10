Iniciativa é voltada à urbanização de moradias em áreas de vulnerabilidade - Thiago Freitas/Prefeitura Rio

Publicado 26/10/2022 09:00

O corte de recursos federais para custear as despesas municipais na área de Assistência Social não passou despercebido por Teresa Bergher (Cidadania). Ao analisar o PLOA do ano que vem, ela notou uma queda de R$ 24,7 milhões — ou 48,1% — nessa fonte específica. Mas o que mais chamou a atenção da vereadora ao comparar as duas leis orçamentárias foi o programa Família Carioca: após ser praticamente quadruplicado em 2022, ele voltou ao patamar de R$ 55,8 milhões, correspondente às atuais 54 mil famílias atendidas. Na visão de Teresa, faltou planejamento para levar o auxílio a mais pessoas — tanto que, já em fevereiro, a verba de ampliação foi cancelada. "Para aumentar o alcance, a fórmula do cartão deveria ser mexida. Mas isso não ocorreu. Muitas famílias continuam desassistidas", diz.





Picadinho

Amanhã, o vereador Luiz Ramos Filho discutirá o impacto do barulho dos fogos de artifício nos animais, idosos, enfermos, crianças e autistas, em audiência na Câmara.

A Ava Galleria Rio apresenta a exposição "Arte no Outubro Rosa", com artistas nacionais já consagrados e alunos do Ensino Médio da Cefet Maracanã.

Começa hoje a 3ª edição do Congresso Mundial de Educação Sesc RJ, que reúne de forma híbrida especialistas do Brasil e do exterior em temas relacionados ao ensino.