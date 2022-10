Deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) - Alex Ferreira / Câmara dos Deputados

Publicado 27/10/2022 07:00

O Solidariedade já deu o passo necessário para atingir a cláusula de barreira, garantindo o fundo partidário e o tempo de TV. As executivas da legenda e do PROS chegaram a um acordo para a incorporação do segundo — que já foi protocolado no TSE. A sigla prestes a ser turbinada aposta na manutenção de todos os quadros: como os estatutos são muito parecidos (os partidos até "nasceram" no mesmo dia!), avalia-se que não haverá justa causa para a desfiliação.