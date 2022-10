Washington Reis participa de agenda com governador Cláudio Castro, em Caxias - Divulgação

Publicado 27/10/2022 09:00

Aliado fiel de Cláudio Castro (PL), Washington Reis (MDB) está cotadíssimo para a Secretaria de Transportes do novo mandato conquistado no dia 2. Mas a pasta oferecida ao emedebista não é apenas o prato de dissabores entregue aos últimos comandantes. Na nova configuração estudada, ela viria turbinada com as obras de mobilidade, como a duplicação da Via Light ou estruturação para implementar o metrô leve ligando a Pavuna a Nova Iguaçu. O ex-prefeito de Caxias demonstrou sua lealdade ao renunciar ao cargo de vice na chapa, já que sua batalha para reverter uma condenação no STF poderia respingar na reeleição do governador. O Palácio Guanabara aposta que os embargos infringentes apresentados por Reis permitirão sua nomeação.

Picadinho

A Orquestra Petrobras Sinfônica realiza a primeira apresentação aberta ao público, no Brasil, de "Cartas Portuguesas: Monodrama para soprano e orquestra", amanhã.

Moacyr Luz lança álbum de inéditas ao lado de grandes instrumentistas brasileiros, em homenagem ao Rio de Janeiro, nesta sexta-feira nas plataformas digitais.

A Secretaria do Ambiente e Clima firmou uma parceria inédita com Fiocruz para capacitação de agentes ambientais. Ao todo, 89 agentes serão qualificados.