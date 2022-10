Complexo de Gericinó, em Bangu - Tomaz Silva/Agência Brasi

Complexo de Gericinó, em BanguTomaz Silva/Agência Brasi

Publicado 27/10/2022 11:00

Depois de ir aos quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública do Rio vai levar seus serviços aos servidores da Administração Penitenciária. No sábado, as equipes irão a Gericinó oferecer orientação jurídica para questões de Família e Cível de baixa complexidade.