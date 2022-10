O candidato Luis Inácio Lula da Silva faz caminhada pelo Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (12). - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 07:00

Um dos maiores vencedores caso, no domingo, as urnas contabilizem uma virada de jogo de Lula (PT) contra Bolsonaro (PL) na cidade do Rio — e uma diminuição da diferença entre os dois nas urnas fluminenses — será Eduardo Paes (PSD). O prefeito da capital acabou tendo um papel bem menor do que o esperado na corrida majoritária do estado, porém, se lançou de cabeça na disputa nacional. Os rumos de 2024 (e, claro, de 2026) também passam pelo resultado.