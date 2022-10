Linha municipal de ônibus no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 28/10/2022 11:16

A licitação da bilhetagem digital dos ônibus cariocas deu uma nova guinada nesta semana. Depois de um recurso inabilitar o consórcio Bilhete Digital — que ofereceu o valor de outorga mais alto à prefeitura —, o vencedor voltou a estar apto a participar do certame.

Segundo a decisão do desembargador Marcelo Lima Buha, da Câmara Cível/TJ/RJ, expedida na quinta-feira (27), o consórcio está dentro do prazo para realizar a quitação das parcelas do IPTU que ainda não foram pagas. Foram os débitos em aberto que levaram a comissão de licitação a desclassificar o Bilhete Digital.

A abertura do envelope do segundo colocado, o consórcio Tacom, estava marcado para hoje. No entanto, a decisão judicial determinou a suspensão da conferência dos documentos para habilitação da proposta.