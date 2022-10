Agentes ofereceram acolhimento aos moradores em situação de rua na praia do Parque Marcello de Ipanema - Divulgação

Publicado 30/10/2022 07:00

Mais de 400 entidades e cidadãos do Rio aderiram ao processo de preparação do Censo de População em Situação de Rua 2022. A Secretaria de Assistência Social da capital carioca criou um "mapeamento participativo", para a sociedade civil opinar na radiografia das condições atuais das pessoas que vivem hoje em vulnerabilidade. A ideia é montar políticas públicas mais eficientes no momento de crise econômica e da volta ao mapa da fome.