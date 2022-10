Fachada do Palácio Pedro Ernesto (Câmara dos Vereadores) na Cinelândia. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Um novo bloco político vem sendo costurado na Câmara do Rio. Não para disputar a eleição da mesa diretora, em 15 de dezembro, contra Carlo Caiado (sem partido), e nem para garantir cadeiras nas CPIs ou comissões permanentes. Jorge Felippe (União) já abordou ao menos 15 vereadores para se unirem a ele em um grupo... informal. O discurso oficial é o de fortalecer a independência do Legislativo frente ao prefeito Eduardo Paes (PSD), em uma avaliação que os parlamentares estariam muito subservientes ao Executivo. Mas as más línguas (com boa memória) lembram que o ex-presidente da Casa se ressente da progressiva perda de espaço na estrutura municipal. E a força de um número significativo de colegas daria muito mais peso aos pleitos.

Montanha russa de decisões na bilhetagem do Rio

Ainda não foi desta vez que a secretaria municipal de Transportes conseguiu assinar o contrato de concessão da bilhetagem dos ônibus. Decisões na Justiça primeiro inabilitaram o consórcio vencedor da licitação, para depois restabelecer sua participação no certame. Haja coração.

Picadinho

O Centro de Imagem de Magé fez mais de 7.500 mamografias gratuitas em um ano e meio. O agendamento é feito pela Unidade de Saúde da Família.

Já estão abertas as inscrições para o Bolsão da rede de colégios CEL. A prova acontece em 19 de novembro. Para se inscrever, basta acessar: cel.com.br/lp-bolsao-2023 .

Neste sábado, às 15h, o Reserva Cultural Niterói realiza oficinas gratuitas para o público infantil na exposição "Costuras fendas de outros tempos" da artista Laura Freitas.