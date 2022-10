Checagem das urnas ainda não foi divulgado - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Checagem das urnas ainda não foi divulgadoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 13:00

Eduardo Paes foi um dos primeiros a embarcar no passe livre no dia de eleições — mas o vereador Paulo Pinheiro (PSOL) quer garantir o transporte dos eleitores independentemente de quem estiver no Palácio da Cidade. Ele já protocolou um PL para transformar a gratuidade em lei.