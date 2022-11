Bloqueio de rodovias após derrota de Bolsonaro - Divulgação

Publicado 01/11/2022 13:48

O fechamento de algumas rodovias, inclusive estaduais, por grupos de caminhoneiros insatisfeitos com o resultado da eleição para presidente, chamou a atenção do presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, Dionísio Lins (PP). Na avaliação do deputado, na verdade o que vem ocorrendo não é um movimento de profissionais da categoria — mas de cabos eleitorais.

"Tenho certeza de que tanto o sindicato como os verdadeiros profissionais não são favoráveis ao movimento que vem ocorrendo; até porque o caminhoneiro leva o sustento de sua família através do frete que é pago pelas empresas. Se essas pessoas realmente fazem parte da categoria e estão paradas, alguém deve estar pagando o valor do frete que receberiam. Isso precisa ser apurado e o rigor da lei aplicado", defende.