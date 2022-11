SDD e PROS aprovam a incorporação da segunda legenda pela primeira - Felipe Damper / Solidariedade

Publicado 02/11/2022 09:00

A incorporação do PROS pelo Solidariedade tem tudo para fortalecer Aureo Ribeiro. Em vias de assumir o quarto mandato, o deputado federal comanda a sigla no estado do Rio até 2026. E, por se tratar de uma incorporação — e não fusão —, o diretório fica do mesmo jeitinho. Mas o tamanho real do partido após a homologação da parceria é incerto, já que os eleitos pelo PROS podem recorrer à Justiça para se desfiliarem. No entanto, a aposta é que a permanência na legenda tenha se tornado bastante atrativa depois da vitória de Lula (PT). Na raia estadual, ambos os eleitos, Tande e Pedro Ricardo, chegam à Alerj como representantes de suas cidades, Resende e Saquarema — e, nesse caso, a interlocução com os governos federal e do Rio vem a calhar.

O jornalista e historiador Thiago Gomide será duplamente homenageado. Ele vai receber a medalha da Ordem do Mérito Cultural Carioca, e a Medalha do Mérito EMERJ.

A Concessionária Reviver inaugura hoje um espaço de urnas biodegradáveis com cinzas humanas e sementes de ipê, nos cemitérios de Guaratiba, Cacuia e Ricardo de Albuquerque.

A Anita Schwartz Galeria de Arte promove amanhã, às 19h, uma conversa entre os artistas Waltercio Caldas, Paulo Vivacqua e a roteirista e pesquisadora Lilian Zaremba.