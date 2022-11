Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei - Divulgação/ THIAGO LONTRA

Publicado 03/11/2022 18:26

A Alerj aprovou nesta quinta-feira (03) a Proposta de Emenda Constitucional que institui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado (Pedes) — uma espécie de Plano Diretor do estado, para orientar o planejamento de longo prazo, sendo refeito a cada oito anos.

Na prática, o Pedes vai embasar o Plano Plurianual (PPA) e as leis orçamentárias — a LDO e a LOA. De acordo com a proposta aprovada, a sociedade civil e a comunidade científica deverão ser ouvidas no processo de elaboração do plano.

“O plano estratégico é um instrumento essencial para a criação de cenários futuros, utilizado para definir objetivos de médio a longo prazo — a partir de metas previamente traçadas e da superação de obstáculos. Por não estar associado especificamente a apenas um mandato, configura-se como uma política que tende a sofrer menos influência de questões políticas e ideológicas”, afirma o deputado estadual Luiz Paulo.