Salvador dos Santos, morador da comunidade da Penha Divulgação

Publicado 03/11/2022 17:13

Moradores de 22 comunidades do estado fluminense podem regularizar a sua documentação com o auxílio do projeto Na Régua. Aos 72 anos, Salvador dos Santos conseguiu a emissão de sua primeira carteira de identidade por meio da ação, que se articula com órgãos como o Detran-RJ.

O programa de habitação do governo fluminense conta com equipes formadas por arquitetos, assistentes sociais, técnicos em edificações e pesquisadores-articuladores, além da cooperação técnica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em cerca de um ano de atuação, o projeto já realizou 5.439 atendimentos sociais e promoveu 2.610 assistências técnicas nos territórios em que atua.

“Eu moro aqui em Niterói sozinho, não tenho mais contato com familiares. Vim de Campos dos Goytacazes e já estou aqui há mais de 40 anos, sem documentos. Agora sou um novo homem, com minha documentação na mão”, declarou Salvador.