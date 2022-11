As vereadoras Monica Benicio e Thaís Ferreira: uma das duas deverá ser a nova líder do PSOL na Câmara do Rio - Divulgação / CMRJ

Publicado 04/11/2022

Com a eleição dos vereadores psolistas Tarcísio Motta e Chico Alencar como deputados federais, a liderança do partido na Câmara do Rio terá que mudar: a bola está no pé de Tarcísio desde seu primeiro mandato. A tendência é a função ser exercida por uma das mulheres que têm gabinete: Monica Benicio ou Thaís Ferreira. A partir de fevereiro, a bancada será majoritariamente feminina, com a chegada das suplentes Luciana Boiteux e Mônica Cunha.