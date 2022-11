Alexandre Isquierdo, Thiago Pampolha e Cláudio Castro - Reprodução / redes sociais

Publicado 05/11/2022 09:00

O novo secretariado de Cláudio Castro (PL) só deve ser conhecido no fim de dezembro ou começo de dezembro — depois de o governador reeleito tirar férias. Mas o nome de Alexandre Isquierdo (União) no Palácio Guanabara é certeza. A pasta, no entanto, é guardada a sete chaves para evitar constrangimentos a quem ainda está no cargo. Ao se licenciar da Câmara do Rio para dar expediente no Poder Executivo estadual, o vereador vai deixar vagas as posições em quatro comissões — inclusive a mais importante de todas, a de Justiça e Redação. Ele tem assento no colegiado de Direitos Humanos, além de presidir o Conselho de Ética e a Comissão de Transportes. Felipe Michel (PP) está de olho na última, mas o oposicionista teria que dobrar Paes e sua base.





Picadinho

A EcoVilla Ri Happy, primeiro hub infanto-juvenil da América Latina, será inaugurada no Jardim Botânico, em 05 de novembro, com o espetáculo Zaquim.

No próximo domingo, 6 de novembro, o Bangu Shopping celebra seus 15 anos com show do cantor Péricles, no projeto Eu sou do Samba

O empresário do ramo imobiliário Cláudio Castro participou da palestra sobre o livro "À mesa do Rei", de André Luiz Rigo.