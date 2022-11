Bunker Digital dos Bombeiros faz campanha para prevenir acidentes causados por selfies - Reprodução / redes sociais

Publicado 06/11/2022 07:00

A primeira iniciativa do recém inaugurado Bunker Digital dos Bombeiros é uma campanha para prevenir acidentes entre quem faz tudo por uma selfie. Além de fazer um post semanal com o mote "não arrisque a vida por likes", a corporação vai investir na comunicação no TikTok para atingir um público mais jovem. No mundo inteiro, a cada 13 dias, alguém morre tentando tirar uma foto, e a média de idade das vítimas é de 24,4 anos. O Brasil está em 5º no ranking, com 17 mortos.