Lula e Geraldo Alckmin, respectivamente, presidente e vice-presidente eleitos Reprodução

Publicado 05/11/2022 13:00

O presidente eleito Lula (PT) vai se encontrar com vários brasileiros na Cop 27, no Egito. Estarão lá Marina Silva (Rede), Carlos Lupi (PDT), Wellington Dias (PT) e Helder Barbalho (MDB). Até Maricá, a única cidade com administração petista no Rio, vai enviar um representante.