Deputado Dr. Luizinho (PP-RJ)Divulgação

Publicado 06/11/2022 11:00

O presidente do PP-RJ, o deputado federal Doutor Luizinho, já botou a isca no anzol, na tentativa de pescar estaduais eleitos por partidos que não atingiram a cláusula de barreira — e, que portanto, poderão aproveitar a brecha legal para se desfiliarem. Amanhã, ele se reúne com três.