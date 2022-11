Cariocas e turistas buscaram descanso na Zona Portuária do Rio - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 06/11/2022 13:00

Enquanto a política desacelera, depois de eleições disputadíssimas, a colunista vai aproveitar para descansar também. Durante as próximas duas semanas, este espaço será usado para mais notícias. Os bastidores do poder fluminense voltam a ser publicados no dia 22 de novembro.