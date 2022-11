Audiência na Câmara do Rio - Reprodução / CMRJ

Audiência na Câmara do RioReprodução / CMRJ

Publicado 21/11/2022 13:44

A audiência da Câmara para discutir as propostas da Prefeitura do Rio para o orçamento da área de Meio Ambiente pegou fogo nesta segunda-feira (21), e uma servidora quase foi retirada do plenário. Tudo por causa de um xingamento de "fascista".

Embora as discussões sobre o dindim para a Saúde já tenham acontecido, os trabalhadores do setor voltaram à Cinelândia para pressionar pela implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que continua emperrado. Deputada federal eleita, Laura Carneiro (PSD) estava presidindo a sessão quando os ânimos esquentaram.



"Numa democracia, as pessoas não só respeitam os parlamentares, mas a opinião de cada um. Não pode uma outra pessoa ficar questionando. Senão, vamos voltar ao que vários de nós estão rechaçando. Vamos tentar construir um país um pouco mais reflexivo e solidário", dizia a parlamentar, quando foi interrompida pelo xingamento em referência a regimes totalitários e antidemocráticos.

"Estou muito velha para ouvir isso. Se fosse (fascista), não estava fazendo 'L' ao seu lado", disparou Carneiro, pedindo à segurança que retirasse do plenário a autora da ofensa.

Logo depois, no entanto, a vereadora voltou atrás. A servidora inclusive ocupou posteriormente o microfone.