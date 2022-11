Orçamento aprovado no fim do ano passado calculava gastos de R$ 39,9 bilhões - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 22/11/2022 09:00

Com o Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da Prefeitura do Rio de volta ao ar, o gabinete de Teresa Bergher avaliou as finanças da cidade — e apurou que a previsão de gastos subiu 9%. Das despesas inicialmente previstas de R$ 39,9 bilhões, a conta foi para R$ 43,6 bilhões. Só que, até o momento, a arrecadação está em R$ 32,5 bilhões. Segundo a vereadora, a maior injeção de recursos foi na pasta de Transportes, que recebeu R$ 947 milhões a mais — um aumento de 1.858%. A Infraestrutura levou mais 68%, ou R$ 820 milhões. Mas o maior percentual ficou com a Integração Metropolitana. O singelo orçamento de R$ 153 mil foi multiplicado por mais de 9.000% e, com os R$ 14 milhões finais, ficou à frente de órgãos como o IPP e a Imprensa da Cidade.

