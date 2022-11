TCE vai ceder auditório para evento de apresentação de contas da secretaria de Infraestrutura - Reprodução

Publicado 22/11/2022 13:00

Responsável por avaliar os números da gestão fluminense e de 91 municípios, o Tribunal de Contas do Estado vai ceder seu auditório, no dia 29, para a secretaria estadual de Infraestrutura apresentar suas contas. O presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento, vai apresentar um painel.