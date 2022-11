Renata Souza (PSOL) - Reprodução/Instagram

Publicado 23/11/2022 07:00

Depois de mais operações em comunidades resultando em morte, a deputada Renata Souza (PSOL) enviou nova representação ao Ministério Público pedindo ao órgão para acompanhar o caso de perto. É a quarta solicitação do tipo em um ano — lembrando que o governo foi instado pelo STF a apresentar um plano para reduzir a letalidade policial em até 70%. Segundo estudo citado no documento, há desproporção no número de vítimas pretas em relação à população.