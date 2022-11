Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Divulgação

Câmara Municipal do Rio de Janeiro Divulgação

Publicado 23/11/2022 15:07

A Saúde da capital carioca pode receber uma doação de R$ 70 milhões da Câmara. Na semana que vem, a Casa vota o Projeto de Decreto Legislativo 162/2022, para destinar à secretaria municipal parte dos recursos economizados pelo Legislativo ao longo deste ano.

Em 2021, já haviam sido doados R$ 120 milhões, para financiar programas e projetos no momento em que a cidade enfrentava a pandemia da Covid-19 e um surto de Influenza. Desta vez, os recursos serão totalmente destinados ao financiamento de adequações estruturais do Centro Carioca de Diagnóstico e do Centro Carioca do Olho.

"Nós economizamos nosso orçamento, com apoio de todos os parlamentares, e agora estamos repassando mais uma vez para ajudar na saúde do carioca", diz o presidente da Câmara, Carlo Caiado.

O PDL 162/2022 é de autoria da Mesa Diretora e dos vereadores Carlo Caiado, Tânia Bastos (Republicanos), Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Marcos Braz (PL), Eliseu Kessler (PSD), Welington Dias (PDT), Rosa Fernandes (PSC), Dr. Carlos Eduardo (PDT), Chagas Bola (União), Willian Coelho (Democracia Cristã), Inaldo Silva (Republicanos), Átila A. Nunes (PSD), Alexandre Isquierdo (União), Luciano Medeiros (PSD), Zico (Republicanos), Pedro Duarte (Novo), Laura Carneiro (PSD), Jorge Felippe (União) e Dr. João Ricardo (PSC).