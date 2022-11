Encontro no Maracanã - Divulgação

Encontro no MaracanãDivulgação

Publicado 23/11/2022 18:37

Para encontrar soluções mais sustentáveis, o Maracanã recebeu na última segunda-feira (21) a visita de 15 representantes de organizações públicas e privadas europeias. O objetivo da equipe é compartilhar práticas que deram certo na Dinamarca, Suíça, Suécia, França e Portugal.

Os visitantes conheceram de perto as instalações do estádio e seus números, principalmente em relação à produção de resíduos sólidos. A cada jogo, por exemplo, são consumidos cerca de 150 mil copos plásticos de uso único — em um mês, são mais de 1 milhão de unidades descartadas.

A agenda foi uma iniciativa do Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP), parceria de cooperação internacional entre a Prefeitura do Rio e a União Europeia, desenvolvida justamente para a troca de experiências e desenvolvimento de novos projetos no município, com parceiros públicos e privados.