Embarcações na Baía de Guanabara - Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:29

O presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins (Progressista), encaminhou um ofício ao capitão de Mar e Guerra para averiguar em que pé está a situação das embarcações ancoradas irregularmente na Baía da Guanabara. Neste mês, a colisão entre um navio que ficou à deriva e a Ponte Rio-Niterói alertou para a gravidade da situação.



“É urgente que se saiba o número real de embarcações abandonadas, se são feitas vistorias anuais para certificação da situação de cada navio, se há fiscalização por parte das autoridades trabalhistas para saber a real situação dos trabalhadores embarcados e se as embarcações estão com a documentação e as vistorias em dia. Só assim poderemos minimizar futuros e possíveis acidentes”, explicou o parlamentar.

Além disso, Dionísio pontuou que, caso as informações não sejam satisfatórias, irá solicitar a realização de uma audiência pública. A ideia é reunir representantes da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, secretaria estadual de Transportes, Docas Rio e da secretaria estadual de Trabalho, além de especialistas de gerenciamento de riscos.