Cláudio Castro (PL) e Thiago Pampolha (União Brasil) visitam as obras do Teleférico do Alemão. - ROGERIO SANTANA / Divulgação

Publicado 25/11/2022 13:00

Quem conhece os bastidores do Guanabara sabe que o maior sonho do vice-governador eleito, Thiago Pampolha (União), é incorporar a Defesa dos Animais à pasta de Meio Ambiente — que ele vai comandar. Além da identificação com a causa, também conta, claro, a visibilidade do tema.

