O senador Romário (PL) não foi incluído em postagem de Altineu CôrtesEdilson Rodrigues / Divulgação

Publicado 25/11/2022 11:00

Para comemorar a Copa, o mandachuva do PL-RJ, Altineu Côrtes, repostou uma montagem publicada pelo perfil nacional da legenda com o "time" de Bolsonaro, com o qual "a luta não vai parar".

Os malvadinhos fluminenses não perdoaram: na foto só há um senador do Rio, Flávio Bolsonaro. Nem o ex-jogador da Seleção Romário nem o líder do governo no Senado Carlos Portinho, ambos do PL, estão lá.