Evento organizado pelo Grupo de Transição Lula-Alckmin - Divulgação

Publicado 25/11/2022 20:07

O gabinete de Transição do Governo Lula-Alckmin convidou o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj, deputado Waldeck Carneiro (PSB), para participar de reunião realizada nesta sexta-feira (25), na COPPE/UFRJ. O objetivo foi que o parlamentar — um dos autores da lei que criou o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado fluminense — contribuísse com ideias referentes ao setor.

Uma das pautas de destaque da conversa foi a recomposição orçamentária, para retomar os investimentos nas universidades e demais instituições científicas. Entre outras propostas que serão entregues ao Grupo de Transição por escrito, ele também sugeriu a implementação da política de encomendas tecnológicas para estimular a inovação.