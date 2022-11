Transparência padrão ouro e prata no estado do Rio | Informe do Dia | O Dia

Fachada da Prefeitura do Rio de Janeiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 26/11/2022 13:00

O Programa Nacional de Transparência Pública, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), concedeu o selo no nível ouro às prefeitura do Rio e de Miguel Pereira. No estado, nenhum dos 92 municípios chegou ao nível diamante. Petrópolis e Friburgo levaram prata.

Para chegar o ouro, a administração da capital cumpriu 86,9% dos critérios de transparência definidos. Apenas 5,2% dos órgãos públicos avaliados chegaram a esse patamar.

Entre as medidas adotadas pela Secretaria de Governo e Integridade Pública, por meio da Subsecretaria de Transparência e Governo Digital, estão a disponibilização dos contratos assinados, a divulgação da agenda dos titulares dos órgãos municipais e divulgação e atualização diária das estatísticas de atendimento a pedidos no âmbito da Lei de Acesso à Informação.

"A transparência da gestão pública é condição básica para o exercício da democracia, fundamental para prevenir a corrupção e fortalecer a participação democrática no país, porque garante que os cidadãos consigam fiscalizar o uso do dinheiro público e as decisões que impactam os serviços sob a administração municipal. E possam, posteriormente, cobrar uma boa gestão”, diz o secretário Tony Chalita.