Cristo foi iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia - Divulgação

Publicado 24/02/2023 22:22

Rio - O monumento ao Cristo Redentor foi iluminado, na noite desta sexta-feira (24), com as cores da bandeira da Ucrânia, data em que a guerra imposta pela Rússia completa um ano. A iniciativa foi da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

Ao lado do reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar, a cônsul-geral dos EUA no Rio de Janeiro, Jacqueline Ward, e o cônsul-geral britânico, Anjoum Noorani, participaram do ato.