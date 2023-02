Casais foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), onde foram autuados por furto - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:52 | Atualizado 24/02/2023 19:53

Rio - Dois casais de colombianos, suspeitos de praticarem roubos a passageiros dentro de um ônibus da linha Copacabana-Recreio, foram presos na tarde desta sexta-feira (24) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Com eles, os policiais encontraram cinco celulares, cartões de créditos e R$ 513,00 em espécie.

As prisões foram realizadas por agentes do Segurança Presente de Copacabana. Segundo os policiais, os casais, com idade entre 18 e 34 anos, praticavam a chamada saidinha de praia. De acordo com os agentes, os envolvidos entraram no ônibus na Avenida Atlântica, em Copacabana, e aproveitaram o coletivo mais cheio de passageiros para furtar os objetos das bolsas.

Os suspeitos acabaram sendo descobertos pelas vítimas e iniciaram uma confusão. Os policiais que realizavam o patrulhamento na orla da praia observaram o tumulto e detiveram os dois casais. Com eles, os agentes encontraram os objetos, que foram identificados pelas vítimas dos furtos.



Os suspeitos foram levados à 12ª DP (Copacabana) e autuados pelo crime de furto.