Adolescente ferida foi levada para o CER Barra da Tijuca, na Avenira Ayrton Senna, na BarraDivulgação

Publicado 24/02/2023 17:58

Rio - Um grupo de adolescentes teve queimaduras após a explosão de uma bomba caseira, nesta quinta-feira (23), na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Segundo informações preliminares, três vítimas se feriram enquanto montavam um artefato de vidro com pólvora.

Entre os feridos, um menina foi socorrida para a CER Barra da Tijuca, recebeu primeiros atendimento e teve alta. As outras duas vítimas, do sexo masculino, foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde deles, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), era estável até a tarde desta sexta-feira (24).