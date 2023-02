Crime aconteceu na Rua Domingos Alves Ribeiro, em Campo Grande - Google Street View

Publicado 24/02/2023 16:21

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros dentro de uma barbearia no fim da manhã desta sexta-feira (24) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a Rua Domingos Alves Ribeiro para verificar uma ocorrência de pessoa baleada. Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima já em óbito dentro de um estabelecimento comercial.

A área foi isolada e peritos da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram chamados. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e os agentes realizam diligências para identificar a vítima e apurar a autoria do crime.